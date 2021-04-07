رئيس هيئة الثقافة والإعلام السابق يسلم الثقافة ويتمسك بالإعلام أمجبر : الحكومة الجديدة لم تسمي وزارة للإعلام لذلك أنا موجود

أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلمت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي عثمان، في الرابع من شهر أبريل مهام الهيئة العامة للثقافة في بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها من رئيس وزير الثقافة والمجتمع المدني السابق محمود أمجبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة العامة للإعلام والثقافة بالحكومة المؤقتة السابقة خبرًا مفاده أنه سوف يتم التنسيق بين الجهات المسؤولة لاستلام الإعلام والجهات التابعة له والمجتمع المدني فور الانتهاء من تسمية الجهة الموازية له في الحكومة الجديدة .

وذكرت مصادر أن “أمجبر” يواصل مباشرة عمله، معللا ذلك بأنه لم يسلم الإعلام والمجتمع المدني لحكومة الوحدة الوطنية .

وتأتي هذه الخطوة في مخالفة واضحة للهيكل الجديد للحكومة المعتمدة من مجلس النواب .

يشار إلى أن هناك مؤسسة للإعلام في طرابلس برئاسة عمر بعيو، ومؤسسة للإذاعة والتلفزيون في بنغازي برئاسة عمر بوخطوة .