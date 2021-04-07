داعش ينثر سمومه فى القارة السمراء

أخبار ليبيا 24 – تقارير

أصبحت القارة الأفريقية مسرحًا وبيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية والتى اتخذت إفريقيا بديلا وملاذا آمنًا بعد فشل مخطط تنظيم داعش الإرهابى في الشام والعراق، وإعلان هزيمته رسمياً .

فقد شنت الجماعات الإرهابية هجوم إرهابي استهدف قوات حفظ السلام الأممية في مالي، وأدى إلى مقتل أربعة من جنود قوات حفظ السلام هناك، وإصابة 20 آخرين .

فقد خسرت بعثة الأمم المتحدة في مالي وحدها، قرابة 150 جندياً من عناصرها في هجمات منذ انتشارها في عام 2013.

وتنتاب المجتمع الدولي حالة من القلق لاحتمال عودة تنظيم داعش الإرهابي بعد دحر عناصره قبل سنوات وتلاشي دوره بشكل كبير، وهو ما عبر عنه وزيري خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا، محذرين من ازدياد ‏هجمات ‏داعش في إفريقيا بمقدار الثلث خلال العام الماضي في تصاعد مستمر للتمرد المتطرف في ‏القارة، حيث ‏دعا الوزيران إلى استراتيجية دولية موحدة لمواجهة التهديد.‏

ولأن قضية مواجهة الإرهاب التي تحظى بأولوية قصوى لدى دولة ليبيا، خاصة بعد إعلان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في أكثر من مناسبة بأن ليبيا ترفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب .

وفي ذات الشأن، قال آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية وعضو لجنة “5+5” العسكرية، الفيتوري غريبيل، بأن الجهود المبذولة مؤخرًا للقضاء على الجماعات الإرهابية، كانت دون المستوى المطلوب.

غريبيل أرجع في تصريح صحفية، ذلك إلى ما شهدته البلاد من انقسامات خلال العشر سنوات الماضية؛ حيث غياب العمل العسكري الموحد، القادر على سد أي ثغرات أمام هذه الجماعات المتطرفة، معتبرًا أن الوضع يسير الآن بشكل أفضل مما كان، بفضل ما توليه اللجنة العسكرية المشتركة من اهتمام بمكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل التعاون المستمر، وتبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة.

وأكد أن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا بين ليبيا ودول المنطقة، بشأن الخلايا النائمة لهذه التنظيمات في مناطق جنوب البلاد، مثل تراغن وأوباري وغدوة، متوقعا أن يزيد هذا التعاون، مع تولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المسؤولية.

وأكد أن الحدود الجنوبية للبلاد لا تزال تعتبر أهم معابر “تنظيم داعش” للداخل الليبي، وذلك بسبب طول مساحتها وخروجها عن السيطرة التامة، فضلا عن هشاشة الوضع الأمني التي تشجع بعض التنظيمات العابرة للحدود على ممارسة نشاطها.

ورجح أن مصادر تمويل عناصر “داعش” في البلاد، تنحصر فيما تتلقاه من أموال خارجية، وعائدات ممارستهم الإجرامية من الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب للنفط، فضلاً عن الإتاوات وعمليات النهب بالقوة، مشيراً إلى أن جزءا من هذه الأموال يستخدمه التنظيم في تجنيد مزيد من العناصر، سواء من الأجانب أو من شباب البلاد، وتحديداً من معتنقي الآراء والأفكار المغلوطة.