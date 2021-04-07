الميهوب: نستغرب حضور الدبيبة حفل تخريج دفعة ميليشيات جديدة معروفة الانتماء

أخبار ليبيا 24

أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، عن استغرابه من حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، حفل تخريج دفعة وصفها بـمليشيات جديدة معروفة الانتماء، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه ضباط القوات المسلحة في ملتقاهم الأول.

واعتبر الميهوب في تصريح تلفزيوني أن ذلك يضع علامات استفهام كثيرة حول خط سير الحكومة، والاستعداد لوضع حد لهذا العبث، آملا من المستشار عقيلة صالح أن يطالب الدبيبة بالتوضيح.

وكان قد حضر الدببية رفقة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مراسم تخريج الدفعة الـ 51 في طرابلس والتي جاءت تحت اسم دفعة “بركان الغضب”.