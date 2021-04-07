المنفي يبحث مع وفد من مرزق الأوضاع المعيشية في المدينة

7 أبريل، 2021 5:32 م
11
frame 2021 04 07T173030.561
frame 2021 04 07T173030.561

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء مع وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق معاناة المدينة وسكانها من الأوضاع المعيشية المتردية فيها.

وأكد المنفي خلال اللقاء – بحسب المكتب الإعلامي –  عزمه حل الإشكالات العالقة في المنطقة، وإرساء الأمن والاستقرار فيها.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أنه سيتم تشكيل لجان لتقصي الحقائق والوقوف على الأوضاع من عين المكان، للنظر في الحلول الممكنة والعاجلة للأوضاع في المدينة.

وأعلن وفد أعيان وحكماء مدينة مرزق عن ترحيبهم بإنشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، مؤكدين دعمهم الكامل لها، وتمسكهم بالثوابت الوطنية، وكل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
الوسوم
7 أبريل، 2021 5:32 م
11
زر الذهاب إلى الأعلى