اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي تناقش القاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر 

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ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي عقدت اليوم الأربعاء اجتماعًا في تونس لمناقشة القاعدة الدستورية اللازمة لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

وأضافت البعثة أن هذه الاجتماعات ستكون في الفترة من 7-9 أبريل الجاري لاستكمال المناقشات حول القاعدة الدستورية التي سوف تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بأعضاء اللجنة القانونية.