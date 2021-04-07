الكبير يجتمع مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن 

أخبار ليبيا24

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الأربعاء في مكتبه مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن.

وذكر مصرف ليبيا المركزي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الاجتماع من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت اليومين الماضيين أنها عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي ومكتب المدعي العام والمصرف المركزي الليبي بفرعيه لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المركزي الليبي والتحقق منها.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن الاجتماعات عقدت في الفترة بين 2 و 5 أبريل بمعية مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وشركة “ديلويت” الدولية، وهي الشركة الاستشارية التي تم اختيارها لإجراء عملية المراجعة المالية الدولية.

وأوضحت البعثة أن عملية المراجعة المالية الدولية والتي تجري بناء على طلب رئيس المجلس الرئاسي السابق، فايز السراج، وتهدف إلى استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية.