الدبيبة يجري محادثات ثنائية مع ولي عهد أبوظبي

أخبار ليبيا 24

التقى ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وذلك إثر وصوله إلى دولة الأمارات العربية المتحدة قادما من الكويت.

وأكد ولي عهد أبوظبي، وقوف دولة الإمارات إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها ليبيا، متمنيا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة في ليبيا.

وقال بن زايد، في تغريدة على حسابه على تويتر، “سعدت بلقاء أخي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة..نقف إلى جانب الأشقاء الليبيين في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها بلادهم، وثقتنا كبيرة في قدرتهم على تجاوز كل التحديات..تمنياتنا أن يقود المسار السياسي الحالي إلى عهد جديد من الاستقرار والتنمية والوحدة”.

وكان قد أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح في قصر البيان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.