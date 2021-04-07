الدبيبة يجري محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت

أخبار ليبيا24 أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء محادثات ثنائية مع أمير دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح في قصر البيان لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه تم خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح خالد الصباح استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، قد وصل إلى دولة الكويت الليلة الماضية، في أول زيارة رسمية يجريها منذ توليه مهام رئاسة الحكومة، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت، وعدد من المسؤولين وقادة الجيش والشرطة، وعميد السلك الدبلوماسي لدى دولة الكويت سفير السنغال، بالإضافة إلى سفيري البلدين.