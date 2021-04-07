البحث الجنائي بشحات يمنع زيارة المقابر خلال الفترة المسائية

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طالب قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن شحات، اليوم الأربعاء، مواطني بلدية شحات وزوارها بعدم الوقوف بالمركبات الآلية أمام وجوار الأسوار الخارجية للمقابر في حدود البلدية إلا في حالة دفن الجنازة.

وأعلن القسم، في تنبيه، نشره الإعلام الأمني لمديرية أمن شحات، منع زيارة المقابر خلال الفترة المسائية.

ولم يوضح البحث الجنائي، أسباب هذا الاجراء، لكنه شدد على أن كل من يتم ضبطه يعتبر مخالف للتعليمات وسيتعرض المساءلة القانونية.

ودعا البحث الجنائي، إلى ضرورة الإبلاغ في حال الاشتباه بأي شخص.