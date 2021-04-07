أمن طرابلس: القبض عل تشكيل عصابي يمتهن السطو على المواطنين

أخبار ليبيا24

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي تمكن من ضبط تشكيل عصابي إجرامي يمتهن السطو المسلح بقوة السلاح على مركبات المواطنين داخل بلدية حي الأندلس.

وأضافت المديرية أن عدة بلاغات وردت عن مركبة نوع “شفروليت أبترا” اللون رصاصي معتمة بالكامل بدون لوحات تستقلها العصابة المذكورة وتمارس من خلالها جرائم السطو المسلح.

وأوضحت مديرية أمن طرابلس أنه بدأت على الفور أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات وتم تشكيل فريق عمل من التحري بمكتب البحث الجنائي طرابلس.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إلقاء القبض علي احد أفراد التشكيل العصابي في حالة تلبس على متن مركبة مسروقة بعد ماتم تشكيل حادث سير بالمركبة المسروقة.

وأكدت أنه بعد بالتحقيق معه اعترف على باقي التشكيل العصابي حيث تم نصب كمين للمتهم الثاني والسيارة المطلوبة وفي أثناء القبض عليه قام بالمقاومة وإطلاق النار حيث تم التعامل معه وتم القبض عليه وضبط السيارة المطلوبة.

وأذكرت المديرية أنه أثناء القبض ضبط بحوزته سلاح ناري ( مسدس ) المستعمل في الواقعة، واعترف بالسرقة بالإكراه بقوة السلاح على سيارة بتاريخ 5 /4 / 2021 بدائرة مركز شرطة الحي الصناعي، وتم استرجاع السيارة المسروقة نوع هونداي أفانتى الون رصاصي موديل 2010م .