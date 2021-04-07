أغا: الكبير يخضع للتحقيق من قبل فريق لجنة العقوبات بمجلس الأمن

7 أبريل، 2021 10:06 م
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أخبار ليبيا24

قال مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي أغا، الأربعاء، إن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن أجرى تحقيقا مع محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، نافيًا أن يكون اللقاء الذي أعلن عنه المركزي هو من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكتب أغا، في تدوينة على فيسبوك، يقول: “فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن يجري تحقيقا مع المدعو الصديق الكبير وليس كما يروج له مكتبه الإعلامي”.

وكان مصرف ليبيا المركزي طرابلس، قد ذكر اليوم أن الكبير اجتمع بمكتبه صباح اليوم مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن من أجل مناقشة بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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7 أبريل، 2021 10:06 م
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