مقتل وافد سوداني طعنًا بـ “حربة” على يد ابن بلده في زوارة

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لقي وافد سوداني مصرعه طعنًا بسكين حادة على يد وافد سوداني آخر، في مدينة زوارة غرب ليبيا، وذلك إثر مشاجرة بينهما في أحد أزقة المدينة القديمة.

وأفادت مديرية أمن زوارة، أن بعد ورود معلومات تفيد بحدوث مشاجرة بين شخصين من الجنسية السودانية في إحدى أزقة المدينة القديمة، توجهت على الفور دورية من مركز زوارة الشمالي إلى عين المكان ووجدوا شخص ملقى على الأرض وقد تعرض على طعنات بآلة حادة.

وأضافت، تم نقل المصاب ” ف م ح” إلى المستشفى وبعدها إلى مصحة خاصة، وتم القبض على الجاني ” ح ب” ونقله أيضا للمستشفى كونه تعرض إلى طعنات وكانت خفيفة.

وأوضحت، أن بعد علاج الجاني تم نقله إلى مركز الشرطة والتحفظ عليه إلى حين معرفة حالة الشخص الآخر، الذي فارق الحياة بعد ذلك نتيجة تلقيه لعدة طعنات في جسمه.

وقالت المديرية، إن الجاني أفاد أثناء التحقيقات الأولية بأنه تشاجر مع المجني، حيث أقدم الأخير بضربه في الأول بآلة حادة مما اضطره حسب كلامه للذهاب للمنزل وإحضار سكين (حربة) وتشاجر معه وقام بطعنه عدة طعنات بجسمه أدت إلى وفاته.

وأضافت، أن بعد استكمال التحقيقات اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم بمعية نيابة زوارة.