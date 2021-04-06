“لن نكون تحت سطوة مجموعات تدعي أنها أمنية”.. أهالي زوارة يستنكرون اختطاف مدير أمن المدينة

أخبار ليبيا24

استنكر أهالي مدينة زوارة اختطاف مدير مديرية أمن زوارة، عميد عماد الدين مسعود عبزة، أثناء ذهابه للمسجد لأداء صلاة الفجر اليوم الثلاثاء.

وقال المحتجين، في بيان مصور من أمام مركز شرطة زوارة الجنوبي، إنهم “يستنكرون بأشد العبارات عملية اختطاف مدير الأمن، وبأنهم لن يرضوا بأن يكونوا تحت سطوة مجموعات تدعي أنها أمنية ولديها حسابات خاصة”.

وطالب الأهالي الجهات التي قامت باختطاف مدير الأمن بإطلاق سراحه فورًا دون أي شروط، محملين الأجهزة الرسمية للدولة ووزارة الداخلية بتحمل المسؤولية ذلك، وتحمل مضاعفات اختطافه.

وكانت مديرية أمن زوارة، أعلنت اختطاف مدير الأمن، عميد عماد الدين مسعود عبزة، أثناء ذهابه لأداء صلاة الفجر.

ولم تدل المديرية، على حسابها في فيسبوك، بأي معلومات إضافية حول الحادثة، واكتفت بالقول: إنه “قد فتح محضر بهذا الشأن”.