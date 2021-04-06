كوبيش يرحب بإعلان المجلس الرئاسي إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية”

أخبار ليبيا24

رحب المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، اليوم الثلاثاء بإعلان المجلس الرئاسي عن إنشاء “مفوضية عليا للمصالحة الوطنية”.

وأضاف كوبيش أن إنشاء المفوضية يهدف إلى إطلاق عملية مصالحة وطنية لتعزيز الوحدة والتسامح والعدالة وحقوق الإنسان وترميم النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع الليبي.

وأكد المبعوث الخاص استعداد الأمم المتحدة لدعم السلطات الليبية في جهودها، مشددًا على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة قائمة على حقوق الإنسان باعتبارها ضرورية لتأمين السلام الدائم والاستقرار والوحدة والازدهار.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ناقش الأيام الماضية مع نائبيه عبدالله اللافي موسى الكوني إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وشدد المنفي خلال اجتماع تشاوري على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن فريق العمل قدم الخطوط العريضة لعمل المفوضية وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي خلال الاجتماع أن تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة