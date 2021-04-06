صنع الله يجتمع بعدد من عضوات مجلس النواب لبحث مشاكل مناطقهن

أخبار ليبيا24

اجتمع، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عدد من عضوات مجلس النواب الليبي، وناقش معهن التحديات التي تواجه المدن والمناطق التي يمثلنها.

وقالت المؤسسة، إن صنع بحث مع كل من، فاطمة الصويعي عن أوباري، وحليمة الصادق عن زلطن وأسماء الخوجة عن عين زارة ونعيمة دلف عن زليتن وابتسام جمعة عن القره بوللي وفاطمة أبوسعدة، عن سبها، أوضاع مناطقهن والتحديات التي تواجهها تلك، كنقص المحروقات وخاصة مناطق الجنوب والظروف الصعبة التي يعاني منها النازحين بمنطقة عين زارة، وغيرها من التحديات.

وأضافت، أن عضوات مجلس النواب أعربن عن أملهن في تدخل المؤسسة لحلها .

بدوره أكد صنع الله، أن المؤسسة ومن خلال إدارة التنمية المستدامة لن تدخر جهدا لأجل تقديم الدعم ومد يد العون لحلحلة بعض المختنقات وبما هو متاح لديها من إمكانيات في الوقت الراهن.

وقال صنع الله، إن المؤسسة تحاول القيام بواجبها، وما مطلوب منها والحفاظ على استمرار تدفق النفط في ظل ظروف صعبة وشح في الميزانيات التي تمكنها من القيام بأعمال الصيانة للمعدات السطحية وخطوط نقل النفط الخام وإصلاح التسربات وإعادة الانتاج من الحقول المتضررة والمقفلة حاليا.