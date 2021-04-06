حفتر: معركة الشرف والكرامة لن تنتهي إلا بإرجاع هيبة الدولة

أخبار ليبيا 24

أكد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أنه لن يسمح لكائن من كان المساس بالجيش والتلاعب بمصيره، متمنيا على حكومة الوحدة الوطنية العمل على إخراج المرتزقة ودعم القوات المسلحة والشرطة وفرض القانون، وفق ما جاء في كلمة ألقاها في الملتقى الأول للضباط التابعين للقيادة العامة الذي في منطقة الرجمة اليومين الماضيين.

وبحسب الكلمة التي نشرها الناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، قال حفتر “إن معارك الكرامة في بنغازي ودرنة والحقول والموانئ النفطية إلى أقصي الغرب الليبي طيلة سبع سنوات، صفحات مشرفة بدماء طاهرة زكية نادرة قل نظيرها في التاريخ”.

وأوضح القائد العام أن “معركة الشرف والكرامة لن تنتهي حتى نصل إلى إرجاع هيبة الدولة, وتأمين حدودها, وقواعدها العسكرية ومياهها الإقليمية”.

وطالب حفتر الضباط الحاضرين بالاستعداد الدائم واليقظة التامة لأداء مهامهم بكل قوة وفي الموعد قائلا “إن جيشكم لا يزال قويا وازداد قوة ومستعدا كما عاهدكم ونحن نعلم أن عزائمكم هي الأسلحة التي حققت المعجزات، ولن نسمح لكائن من كان المساس به والتلاعب بمصيره”.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة صمام الأمان للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي قائلا، “أن الدول تبنى بالقوات المسلحة النظامية, وليس كما نراه اليوم في بلادنا من انتشار للمجموعات المسلحة والمليشيات دون رادع من الحكومات المتعاقبة من سنة 2011 حتى اليوم”.

وطالب حكومة الوحدة الوطنية بالعمل وبكل قوة لإخراج المرتزقة, ووضع الترتيبات الأمنية ودعم القوات المسلحة, والأجهزة الشرطية لتولي مهامها في دعم الأمن والاستقرار, وفرض القانون ضد المجرمين أينما وجدوا ليعم الأمن والسلام ربوع ليبيا.