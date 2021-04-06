المنفي يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في طرابلس

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي تطرق اللقاء الذي عقد في طرابلس بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، إلى تشكيل لجان مشتركة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً على تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.