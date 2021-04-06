“القوى المساندة”..عينة من خريجي دفعة “غنيوة” في طرابلس 

أخبار ليبيا24

أثارت احتفالية تخريج دفعة جديدة من القوى المساندة التي أقيمت في الكلية العسكرية في طرابلس الكثير من اللغط والرفض والاستهجان من قبل مستخدمي ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

الكثير منهم أبدى تحفظه على مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة في حفل تخرج الدفعة التي قيل إن رقمها 51 خصوصًا بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الذي نصبه رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج، الفريق أول ركن محمد الحداد.

بعض النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي اطلقوا على هذه الدفعة اسم دفعة “غنيوة”وذلك بعد انتشار صور رئيس جهاز دعم الاستقرار غنيوة الككلي وهو يقلد خريجي هذه الدفعة رتبهم العسكرية حيث يعتبر غنيوة شخصية مثيرة للجدل.

تخريج هذه الدفعة بحضور الدبيبة ووزراء من حكومة الوحدة الوطنية والضباط والمسؤولين أثار الشكوك في مدى قدرة الحكومة الجديدة في القضاء على أكبر معضلة واجهت وتواجه الحكومات الليبية المتعاقبة وهي المليشيات والتشكيلات المسلحة خاصة أن من بينهم مطلوبين في قضايا عدة ومشاركين مع مجموعات مصنفة على أنها إرهابية.

أحد خريجي هذه الدفعة هو أحد متطرفي مجلس شورى ثوار بنغازي محمد الفيتوري الشهير ربط مواليد 1983 ومن سكان منطقة “حي الفاتح” في مدينة بنغازي والهارب.

الفيتوري هارب من مدينة بنغازي منذ 2015، وخاض مواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية بنغازي، كما شارك من ضمن متطرفي سرايا الدفاع إضافة إلى مشاركته ضمن قوات الوفاق ضد القوات المسلحة في محاور طرابلس منذ ـأبريل 2019.

وظهر أيضًا آمر مليشيا السلعة التابعة لقوات بركان الغضب المليشياوي عثمان ميلود اللهب ضمن ضباط الدفعة 51 وهو من مواليد 1979 من سكان مدينة الزاوية.

ومليشيا السلعة تعتبر من أكبر المليشيات داخل مدينة الزاوية آمرها “اللهب” متهم في عدد من قضايا القتل والتعذيب وتهريب الوقود

يملك “اللهب” – بحسب مصادر صحفية – مجموعة من “الصبيان” يسيطرون على خط طريق بئر الغنم يمتهنون الخطف، كما أنه شارك في الهجوم على مدينة ورشفانة وخطف وقتل عدد من شباب ورشفانة وطرابلس.

المليشاوي كان على خلاف كبير مع عصابة الفار والوحشي وإبراهيم الحنيش حيث اندلعت بينهم الكثير من الحروب للسيطرة على وسط مدينة الزاوية وتسببوا في مقتل الكثير من الأبرياء وحرق وتخريب ممتلكات المواطنين داخل المدينة.

آمر مليشيا السلعة كان أحد الأشخاص الذين أعطوا الأمان للكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة ثم قام بخيانتهم.

مليشيا السلعة المعروفة منذ عام 2011 متورطة في خطف وتعذيب مواطنين وسياسيين من النظام السابق وابتزاز أهلهم لدفع مبالغ كبيرة من اجل إطلاق سراحهم.

تعرض “اللهب” إلى إصابة خطيرة في حرب “فجر ليبيا” وفقد عينه وتحصل على مبلغ “3 مليون دينار ليبي” من غرفة أبوعبيدة الزاوي كتعويض له.

تم تكليفه من قبل رئيس أركان قوات الوفاق الفريق محمد الحداد بحماية القوات التركية الموجودة داخل قاعدة الوطية الجوية.