الدبيبة: ليبيا مستعدة لبناء شراكة استراتيجية مع إيطاليا شعارها “سيادة ليبيا أولاً”

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء إن ليبيا مستعدة لبناء شراكة استراتيجية مع إيطاليا شعارها “سيادة ليبيا أولاً“>

وأشاد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالدور الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار في بليبيا، وأنها من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف.

وأضاف انه تم التباحث في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها تفعيل المعاهدة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلّع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات للطيران بين شركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ورجال الأعمال والمرضى.

وأشار الدبيبة إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، بالإضافة للمباحثات مع شركة “إيني” بالخصوص.

و قال رئيس الحكومة إن ليبيا تتطلع للاستفادة من استثماراتها في إيطاليا، ومعالجة كل القضايا العالقة في هذا الشأن بما يسهم في المضي نحو تنمية حقيقية مميزة.

وأفاد الدبيبة أن إيطاليا وليبيا تعانيان تحدياً مشتركاً في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن هذا الملف ليس مسؤولية ليبيا فقط كونها بلد عبور أو حتى إيطاليا كونها بلد مقصد بل يجب أن يساهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.

وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ملف الإرهاب والجريمة المنظمة كلها مسائل مشتركة يجب البحث فيها والعمل على إيجاد الطرق السلمية لمعالجتها في إطار التعاون المشترك.

وكشف عن اتفاقه مع نظيره الإيطالي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية الإيطالية لجلساتها للتنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التفاهم مع الجانب الإيطالي على الاستفادة من الخبرة الٕايطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.

ومن جهته أكد رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي أن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم حكومته لليبيا وتدل على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

وبين دراغي الذي يزور ليبيا هي الأولى له خارج إيطاليا بعد توليه لمهامه تطلعه للمضي قدمًا في العلاقة مع الاحترام التام لسيادة ليبيا.

وشدد رئيس الحكومة الإيطالية على أهمية استمرار وقف إطلاق النار والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.

وأشار دراغي إلى تضمن المباحثات مع الدبيبة التعاون في عدد من المجالات وخاصة في مجال المشروعات والبنية التحتية والطاقة وكذلك الجانب الصحي.

وأعلن رئيس الحكومة الإيطالية عن زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا، مؤكدًا أن بلاده راضية عما تقوم به السلطات الليبية لإنقاذ المهاجرين وأنها تقف إلى جانب ليبيا؛ لأنه أمر إنساني.

وختم دراغي تصريحاته :”المشكلة ليست مقتصرة على السواحل الليبية بل تنشأ من الحدود الجنوبية وهو أمر أبدى فيه الاتحاد الأوروبي التزامه بمساعدة الحكومة الليبية في هذا الجانب”.