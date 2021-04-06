ارتفاع العقود الآجلة للنفط

أخبار ليبيا24

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية حيث زاد خام “برنت” تسليم يونيو المقبل 0.45 بالمائة ليتداول عند 62.60 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 62.32 دولار للبرميل.

وكانت العقود اختتمت تداولات الأمس عند 62.15 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم مايو القادم 0.66 بالمائة لتتداول عند مستويات 59.19 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.80 دولار للبرميل، بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 58.65 دولار للبرميل.