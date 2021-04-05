وفاة رجل أمن في بنغازي شارك منذ أيام في تحرير مصري مختطف

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توفي، مساعد ضابط بجهاز البحث الجنائي بنغازي، اليوم الإثنين، متأثرًا بجراحه البليغة، جراء إصابته منذ خمسة أيام أثناء عملية إنقاذ وافد مصري مخطوفة من قبضة خاطفيه.

وأعلنت، إدارة البحث الجنائي بنغازي، اليوم، وفاة مساعد ضابط، محمد الزوي، لافتًا إلى أنه كان قد أصيب منذ أيام أثناء عملية في فك أسر شخص مصري الجنسية مخطوف من قبل تشكيل عصابي، كان قد طلب فدية 85 ألف دينار لإخلاء سبيله.

وأوضحت، أن إصابة الزوي كانت أثناء مداهمة بالتعاون مع مجموعة تحريات الصاعقة، فك المخطوف، حيث قامت مجموعة مسلحة بالرماية على الدورية، ما أدى إلى إصابته في رأسه، وإصابة كل من، آمر المجموعة الثالثة التحريات، النقيب إيهاب علي الذيب، وعضو تحريات الصاعقة، هيثم الورشفاني.