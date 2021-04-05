وفاة أحد منتسبي البحث الجنائي بعد إصابته عقب مداهمة أحد أوكار الجريمة في بنغازي قوات الأمن تداهم وكر لخطف العمالة الأجنبية لطلب فدية مالية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلن جهاز البحث الجنائي وفاة أحد منتسبيه صباح اليوم الإثنين عقب إصابته أثناء تأدية عمله في مداهمة أحد أوكار الجريمة في بنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بجهاز البحث الجنائي وليد العرفي إن مساعد ضابط محمد الزوي أصيب منذ أيام أثناء تأدية عمله في فك آسر شخص مصري الجنسية مخطوف من قبل تشكيل عصابي وطلب فديه 85 ألف .

العرفي أوضح أنه بالتعاون مع مجموعة تحريات الصاعقة تم تحديد مكان العصابة، ومداهمته وفك أسر المختطف، لافتًا إلى أن مجموعة تابعة إلى العصابة التي كانوا على بعد مسافة من المكان قامت بالرماية على الدوريات التحريات جهاز البحث الجنائي ومجموعة التحريات الصاعقة .

وذكر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة النقيب إيهاب علي الذيب، ومساعد ضابط محمد الزوي .

ولفت إلى الزوي مكث في العناية لمدة خمسة الأيام، وتوفى صباح هذا اليوم .