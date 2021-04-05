هيئة الأوقاف تناقش آلية تحكيم جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن يتنافس في المسابقة الفائزون في المسابقة التمهيدية على مستوى مكاتب الهيئة

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد بمبنى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم أعضاء لجنة التحكيم بجائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم.

وناقش المجتمعون آلية التحكيم المتبعة بجائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي انطلقت أمس الأحد، بقاعة فندق كورنثيا في طرابلس.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية عن إقامة جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا.

وتنطلق المسابقة في الفترة من اليوم الإثنين الموافق للخامس من شهر أبريل الجاري، وتستمر حتى الحادي عشر من ذات الشهر بفندق كورنثيا .

ويتنافس في المسابقة الفائزون في المسابقة التمهيدية التي كانت الهيئة قد نظمتها على مستوى مكاتب الهيئة.