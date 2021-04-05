مسؤول: الفئات المستهدفة لتلقي لقاح كورونا تقررها اللجنة العلمية الاستشارية للتطعيمات 

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن الفئات المستهدفة لتلقي لقاح سبتونيك الروسي تقررها اللجنة العلمية الاستشارية للتطعيمات وهي الأطقم الطبية التي تواجه الجائحة، والعاملة بقطاع الصحة (الجيش الابيض).

وأضاف سميو لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين أن التطعيمات ستكون عن طريق المُسجلين بالمنظومة الذين بلغ نسبتهم 10 ‎%‎ فقط، حيث سجل 400 ألف شخص في المنظومة للحصول على لقاح كورونا المستجد

وأشار مدير الإدارة إلى أنه بعد الإعلان عن وصول الشحنة الأولى من اللقاح زادت نسبة التسجيل، ومن المتوقع أن ترتفع خلال هذه الايام وبعد مباشرة إعطاء اللقاح، فهذا سيشجع البقية على التسجيل.

ولفت سميو إلى أن الفرق الطبية التي تدربت على التطعيم 90 شخصاً وهم باشروا فوراً تدريب العناصر التي ستعمل في الحملة لإعطاء اللقاح.

وأكد مدير الإدارة أن اللقاح الذي سيصل ليبيا أسترازينيكا أكسفورد بحوالي 57 ألف جرعة، مضيفاً أنه كان من المفترض أن يصل هو أولاً، ولكن بجهود الحكومة خلال الأيام الماضية وصل لقاح سبوتنك أولاً.

وذكر انه ستكون هناك شركات متعددة أيضاً ومن دول مختلفة، ولكن وصول اللقاح يحتاج إلى مجهودات كبيرة سياسية ودبلوماسية.

وختم سميو تصريحه :”لقاح سبوتنك الروسي وصل منه إلى ليبيا 101 ألف و 250 جرعة، ومن المتوقع أن تصل الشحنة الثانية من اللقاح يوم الأربعاء 7 أبريل والشحنة الثالثة الأحد 11 أبريل الجاري”.