مالية النواب تُنهي دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة

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قال، رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، عمر علي تنتوش، إن اللجنة أنهت أعمالها واجتماعاتها لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2020- 2021.

وأوضح تنتوش، لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن عمل اللجنة سيُحال قد اليوم إلى رئاسة مجلس النواب، والتي بدروها ستُحدد موعدا لجلسة قريبة لاعتماد الميزانية وإطلاق سراح الحكومة لتنفيذ خططها وأعمالها.

وأضاف تنتوش، أن عمل لجنة المالية هذه المرة مختلف، لأنها أول ميزانية موحدة تتم دارستها من قبل مجلس النواب.

وقال: “أنهينا الايضاحات والاستبيانات من معدي الميزانية، لأن هناك دمج وليس دمج بسيط”، ولفت إلى أن هناك بعض الملاحظات أهمها لبعض الجهات التي أُدمجت وبعض الجهات التي استُحدثت في الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى بعض المؤسسات.

وأضاف: “كان علينا الأخذ في الاعتبار أسعار الصرف الحالية، فضلاً عن الطلبة والعاملين بالخارج والجهات الأخرى، والتي يجب يراعى فيها سعر الصرف وتعاملها مع الخارج”.