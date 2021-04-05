غانيون: انتهينا من إزالة الألغام على طول 120 كيلو مترا بالطريق الساحلي غانيون: هذا العمل سيكون له تأثير إيجابي على الحياة اليومية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون أنه تم الانتهاء من إزالة الألغام على طول 120 كيلومترا من الطريق الساحلي، بما في ذلك 7.5 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، لتسهيل إعادة فتح الطريق.

جاء ذلك في كلمة لها بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، أمس الأحد .

وأوضحت “غانيون” إن هذا العمل سيكون له تأثير إيجابي على الحياة اليومية، مشيرة إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 عينت ممثلين للجنة فرعية للأعمال المتعلقة بالألغام للمساعدة على التخطيط والعمليات من أجل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة سرت.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أنه منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأكدت الأمم المتحدة على إزالة الألغام، والتي تعتبر استجابة أولية حاسمة تمكن من وصول المساعدات الإنسانية وحماية الناس وتدابير بناء الثقة والتعافي السريع.