صنع الله : ليبيا بدأت مشاريع استغلال الغاز متأخرًا مقارنة بباقي الدول

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إن إنتاج ليبيا من النفط وصل إلى مليون و300 ألف برميل يوميًا، معتبرًا أن هذه الأرقام ممتازة في ظل الظروف العامة التي مرت بها ليبيا سواء الاضطرابات الأمنية أو قلة الميزانيات.

صنع الله ذكر – في تصريحات صحفية – أن الأرقام في الربع الأول من العام الحالي هي الأعلى منذ عام 2014م، حيث وصل معدل الإنتاج إلى مليون و212 ألف برميل يوميًا.

ولفت إلى أن إنتاج الربع الأول من العام الماضي 2020م، لم يتجاوز 364 ألف برميل يوميًا، بسبب الاضطرابات التي أدت إلى الإقفال، فيما كان معدل الإنتاج في الربع الأول من عام 2019م، مليون و12 ألف برميل.

وأشار إلى أن معدل الإنتاج في نفس الفترة من عام 2018م، كان مليون و162 ألف، وعام 2017م، كان 669 ألف برميل، قائلاً “إذن نحن نتحدث في هذا العام عن أرقام متفائلة جداً وتعتبر ممتازة في ظل الظروف التي مرت بها ليبيا”، مؤكدا أن عشرات التوقفات أضاعت على ليبيا أكثر من 200 مليار في التسع سنوات الأخيرة.

وأكد أن الإقفالات أدت إلى تآكل وتهالك البنى التحتية خاصة أنابيب نقل النفط والخزانات، ما ألقى بظلاله على كل المشاريع، إضافة إلى تدمير حقول هي المبروك والظهرة والغاني، والزناد، ومحطة الباهي، وحقول منطقة زلّة المنطقة 74 التي تعرضت إلى سرقة وخراب، منوها بأن هذه الحقول تحتاج إلى إعادة تأهيل من جديد وإلى مصاريف كثيرة جدا.

وتطرق إلى أسعار النفط موضحًا أنها الآن جيدة وممتازة حيث تتراوح من 64 لـ65 دولارًا للبرميل، مضيفًا “إذا استمرت هذا الحالة واستقرت الأوضاع الأمنية وتحصّلنا على بعض الميزانيات المطلوبة فبالإمكان زيادة الإنتاج هذا العام إلى مليون و450 ألف برميل”.

وعن فك تجميد حسابات النفط، أوضح أن فك التجميد تم بناء على رسالة رئيس الحكومة الوحدة الوطنية، مضيفا “أحلنا قبل أسبوعين 4 مليارات إلا 100 مليون وسحبنا 2 مليار بناء على طلب الحكومة”، موضحًا أنها نفس الآلية السابقة حيث يتم إحالة الأموال إلى حسابات وزارة المالية في المصرف المركزي.

وفيما يتعلق بإنتاج الغاز، بيّن أن ليبيا بدأت مشاريع استغلال الغاز متأخرًا مقارنة بباقي الدول، مشيرًا إلى أن إنتاج الغاز في ليبيا حاليا يبلغ حوالي 2 مليار و600 مليون قدم مكعب، موضحًا “هذه الأرقام قد تبدو كبيرة، لكن بمعادلة بسيطة المليون قدم مكعب من الغاز يكافئ 172 برميل نفط فقط، إذن عند الحديث عن مليارات لا تعتقد أن إنتاج الغاز كبير، فنحن لسنا مثل قطر والجزائر”.

وتابع “عندنا احتياطيات كبيرة جدًا ونحتاج إلى استثمارات ضخمة لتطوير الحقول الغازية خاصة في البحر وفي حوض مرزق في حقل العطشان”.

ونوّه بأن شركة مليتة هي أكبر منتج للغاز وإنتاجها من حقل أبو الطفل في حوض سرت، وحقل الوفاء في حوض غدامس والحقول البحرية من بحر السلام، كما أن شركة سرت أيضاً رائدة، وإنتاجها من حقول الاستقلال والإرادة، إضافة إلى شركة الواحة المنتجة للغاز.

وبين أن معدل إنتاج الغاز خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ مليارين و600 مليون قدم مكعب من الغاز، وكان في العام الماضي مليارين و212 مليون، بزيادة قدرها حوالي 400 مليون.

وأوضح أن الغاز عنصر مساعد في إنتاج النفط، ويتم استعمال حوالي 200 مليون قدم مكعب من أجل إنتاج المكثفات التي يصل إنتاجها لـ58 أو 57 ألف برميل، فيما تم استعمال 570 مليون قدم مكعب من الغاز للكهرباء من محطة بنينا شمال بنغازي أقصى شرق ليبيا إلى محطة الزاوية والرويس في أقصى غرب ليبيا مروراً بمصراتة والخمس وغيرها.