رئيس وزراء مالطا يعلن من طرابلس قرب عودة حركة الطيران مع ليبيا

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أعلن رئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، اليوم الإثنين، عن قُرب عودة حركة الطيران بين بلاده وليبيا خلال الفترة القادمة.

وأعرب أبيلا، في مؤتمر صحفي مشترك بطرابلس مع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة.

وأكد أبيلا، أن حكومته تتطلع خلال الفترة المقبلة لتقوية العلاقات والتعاون المتبادل بين البلدين، واستمرار الدعم الكامل لليبيا في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها والأمنية.