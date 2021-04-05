حالة الطقس : اعتدال الأجواء شمال غرب البلاد مع فرصة سقوط أمطار

أخبار ليبيا 24 – خبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال الطقس اليوم الإثنين، على مناطق شمال غرب البلاد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء ستكون متقلبة على باقي المناطق مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هذا اليوم.

رأس أجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تتكاثر السحب من حين لآخر اليوم، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و27 درجة مئوية، تصل على القريات وأبونجيم إلى 37 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، قد تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية.

الكفرة – السرير- تازربو السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.