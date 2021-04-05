تعادل سلبي للنادي الأهلي بنغازي أمام “أورلاندو بيراتس”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حسم التعادل السلبي دون أهداف لقاء الأهلي بنغازي وضيفه “أورلاندو بايراتس” الجنوب إفريقي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب شهداء بنينا مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية الإفريقية .

هذا اللقاء هو الأول للنادي الأهلي على ملعبه إفريقيا منذ مايقرب 10 سنوات بعدما رفع الكاف الحظر عن ملاعب ليبيا.

وحل أورلاندو ثانيًا في المجموعة الأولى عقب هذا التعادل بعد أن ارتفع رصيده إلى 5 نقاط، وجاء الأهلي بنغازي ثالثًا بـ 4 نقاط .