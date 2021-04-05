انعقاد المُلتقى الأول لضباط القوات المُسلحة في مقرّ القيادة العامة 

5 أبريل، 2021 10:20 م
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أخبار ليبيا24

انعقد صباح اليوم الإثنين المُلتقى الأول لضباط القوات المُسلحة العربية الليبية في مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الرجمة. 

وعُقد المُلتقى تحت شعار (القوات المُسلحة الخط الدفاعي الأول والمتين للدفاع عن ليبيا والليبيين) بحضور القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر. 

وشهد المُلتقى – بحسب مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة – حضور رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري إضافةً لرؤساء الأركان النوعية (البرية، والبحرية، والجوية). 

وحضر الملتقى أيضًا مدراء الإدارات المتخصصة، وضباط الألوية والكتائب والوحدات بالقوات المُسلحة العربية الليبية. 

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5 أبريل، 2021 10:20 م
44
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