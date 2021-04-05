المنفي يفتتح جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا المنفي : مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

افتتح رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي تنتظم بدعوة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويشارك في هذه الجائزة نحو مئة متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا، يدعم ومساندة جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية.

وتهدف الجائزة التي تنطلق اليوم الإثنين، إلى أن تكون هذه بادرة خير للمّ شمل الليبيين، ووحدة كلمتهم، وتضميد الجراح بين أبناء البلد الواحد.

وثمّن رئيس المجلس الرئاسي مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية، ولم الشّمل ورأب الصدع، والتي تعتبر من الملفات الأساسية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.