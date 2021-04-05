المنفي يفتتح جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا
المنفي : مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية
أخبار ليبيا 24 – خبر
افتتح رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي جائزة الوحدة الوطنية لحفظ القرآن الكريم على مستوى ليبيا، والتي تنتظم بدعوة من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
ويشارك في هذه الجائزة نحو مئة متسابق من مختلف مدن ومناطق ليبيا، يدعم ومساندة جميع المكاتب التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في كل المدن الليبية.
وتهدف الجائزة التي تنطلق اليوم الإثنين، إلى أن تكون هذه بادرة خير للمّ شمل الليبيين، ووحدة كلمتهم، وتضميد الجراح بين أبناء البلد الواحد.
وثمّن رئيس المجلس الرئاسي مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى إرساء دعائم المصالحة الوطنية، ولم الشّمل ورأب الصدع، والتي تعتبر من الملفات الأساسية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.