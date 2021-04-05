الدبيبة يستقبل نظيره المالطي ويبحثان معا تعزيز العلاقات بين ليبيا ومالطا

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استقبل، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس، نظيره المالطي، روبرت أبيلا، والوفد المرافق له.

وأجرى الجانبان، مباحثات ضمّت وزراء الداخلية والخارجية المالطيين، وتم خلالها التطرق إلى عدة ملفات تهم البلدين.

وأكد الدبيبة، في مؤتمر صحفي مشترك، عُقد بعد اللقاء، عمق العلاقات والتعاون الثنائي في كافة المجالات، موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وبين الدبيبة، أن مالطا لعبت دورًا مهمًا في حل النزاع في ليبيا من خلال تنظيمها عدة لقاءات بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف أن البلدين يعملان على فتح مجالات التعاون على المستوى الثنائي والإقليمي، مشيرا إلى التبادل التجاري واستئناف حركة الطيران كونها أهم هذه المجالات، بالإضافة إلى تعزيز الحضور الدبلوماسي لتقديم الخدمات القنصلية خاصة تقديم التأشيرة داخل ليبيا وتسهيل إجراءات المواطنين الليبيين المقيمين بمالطا وإعادة النشاط المصرفي مع البنوك المالطية إلى طبيعته، وغيرها من الخدمات المشتركة التي تخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، دعا رئيس الوزراء المالطي الدبيبة إلى زيارة جمهورية مالطا، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وأشار إلى التعاون المشترك الذي تم بين البلدين في مجابهة فايروس كورونا، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة.

وأعلن أبيلا، عن عودة حركة الطيران بين البلدين خلال الفترة القادمة، معربًا عن سعادته باستئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس خلال الأيام القادمة؛ لتكون جسرا للتواصل مع المواطنين الليبيين.

وقال إن حكومته تتطلع خلال الفترة المقبلة لتقوية العلاقات والتعاون المتبادل بين البلدين، مؤكدًا استمرار الدعم الكامل لـ ليبيا في عديد المجالات، خاصة الاقتصادية منها والأمنية.