الدبيبة يتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لوزارة الصحة

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد دبيبة”، مساء اليوم الأحد، التحديات التي تواجه القطاع الصحي خاصةً في ظل جائحة كورونا.

ووفقا لبيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك جاء خلال اجتماع موسع عقده أمس الأحد، ضم عددًا من مديري المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز علاج الأورام وغسيل الكلى على مستوى ليبيا.

ولفت البيان، إلى أن الاجتماع حضره وزير الصحة “علي الزناتي” ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء “عادل جمعة”.

وشدد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على ضرورة توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، مؤكدًا أن حكومته ستقدم عبر وزارة الصحة كافة التسهيلات اللازمة لمختلف المراكز الطبية لضمان توفير الخدمات بشكل مستمر .