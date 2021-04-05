الخارجية تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

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أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة، اليوم الإثنين، عن خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية إندونيسيا حكومة وشعبًا في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة نوسا تينغارا، والتي أدت إلى مقتل العشرات.

وأكدت وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا أن ما لا يقل عن 86 شخصا لاقوا حتفهم في عدد من الجزر بمقاطعتي نوسا تينغارا الشرقية والغربية، وفُقد 71 آخرين بعد أن تسبب الإعصار المداري “سيروجا” في فيضانات وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط أمطار غزيرة مطلع الأسبوع.

وضربت الفيضانات المفاجئة 4 قرى في مقاطعة فلوريس ريجنسي في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية بإندونيسيا، الأحد، وتسببت في انهيار 5 جسور ودفن عشرات المنازل في الوحل.

وأفاد راديتيا جاتي، المتحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا، بأن حوالي 30 ألفا تضرروا بالفيضانات في البلاد وبعضهم احتمى بمراكز الإيواء لكن عمليات الإنقاذ صارت صعبة بعد انهيار خمسة جسور وإغلاق طرق بسبب سقوط أشجار.