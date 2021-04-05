اتحاد القوة البدنية ينظم بطولة ودية في تونس يوليو المقبل 

5 أبريل، 2021 10:51 م
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أخبار ليبيا24

ذكر الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية اليوم الإثنين أنه تم التنسيق مع الجامعة التونسية لبناء الأجسام واللياقة البدنية والحمل بالقوة في تنظيم بطولة مشتركة نهاية شهر يوليو 2021. 

وأضاف الاتحاد العام أن هذه البطولة تأتي في إطار التعاون المتبادل ولمصلحة الرياضة ولعبة القوة البدنية بالخصوص وستعقد في تونس العاصمة. 

وأوضح الاتحاد العام للقوة البدنية أنه سيشارك في هذه البطولة عناصر المنتخب الوطني تمهيدا للاستحقاقات الدولية لهذا العام.  

وأشار الاتحاد العام إلى أنه حضر الاتفاق مندوبا على الاتحاد الليبي الحكم الدولي في لعبة القوة البدنية خالد مخلوف ومدرب المنتخب الوطني الكابتن طارق مخلوف. 

5 أبريل، 2021 10:51 م
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