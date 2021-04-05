 إجراءات مشددة لوزير الصناعة والمعادن تخص مدراء المؤسسات التابعة للقطاع 

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أصدر وزير الصناعة والمعادن في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة منشورًا موجهًا إلى رؤساء مجالس الإدارة ة والمدراء العامون للمؤسسات والهيئات المراكز والشركات التابعة للقطاع.

وشدد أبوهيسة في منشوره الذي نشر عبر الحساب الرسمي للوزارة على موقع “فيسبوك” على أن يمنع منعًا باتًا التواصل مع أي أطراف أو جهات أجنبية.

ومنع وزير الصناعة والمعادن كذلك في منشوره المدراء ورؤساء مجالس الإدارة من إبرام أي عقود أو اتفاقيات مع جهات أجنبية إلا بعد أخذ إذن كتابي منه.

وأكد أبوهيسة على أنه يمنع منعًا باتًا السفر في مهمات رسمية داخلية أو خارجية وكذا التمتع بإجازات إلا بعد أخذ إذن من الوزير.