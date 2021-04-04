وصول 101250 جرعة من لقاح كورونا إلى طرابلس
أخبار ليبيا24
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد عن وصول شحنة من لقاح سبوتنيك ضد فيروس كورونا إلى مخازن وزارة الصحة.
وأضافت الوزارة بحسب حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه وصلت عدد 101250 جرعة إلى مخازن وزارة الصحة، موضحة أنه تم الإشراف على تخزين اللقاح من قبل أمناء المخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة.
وأشارت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية إلى أنه تم تخزين اللقاح اعتماداً على الطرق المعتمدة للتخزين من قبل منظمة الصحة العالمية.
وأفادت الوزارة أن هذه هى الشحنة الأولى ضمن سلسلة شحنات ستصل تباعًا أشرف عليها شخصياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة وبمتابعة مباشرة من وزير الصحة علي الزناتي.