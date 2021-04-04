وصول 101250 جرعة من لقاح كورونا إلى طرابلس

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أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأحد عن وصول شحنة من لقاح سبوتنيك ضد فيروس كورونا إلى مخازن وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة بحسب حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه وصلت عدد 101250 جرعة إلى مخازن وزارة الصحة، موضحة أنه تم الإشراف على تخزين اللقاح من قبل أمناء المخازن المختصين ضمن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي بوزارة الصحة.