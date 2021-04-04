نقابة النقل الجوي في ليبيا تدعو لتنفيذ إضراب عام 

أخبار ليبيا24

أعلنت النقابة العامة للنقل الجوي أن إضرابًا عامًا يبدأ اليوم الأحد لكافة المطارات بعد عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف مرتباتهم المتأخرة.

ودعت النقابة كافة النقابات الأساسية بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بالتأكيد على العاملين بالشركة بكافة المطارات والإدارات بضرورة الاستعداد للحضور لمواقع العمل بتاريخ 4 أبريل.

وأوضحت النقابة أن هذا لإضراب العام عن العمل يأتي بعد عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ومجلس إدارة الشركة القابضة خلال الاجتماع الذي عقد في 21 مارس الماضي.

وأكدت النقبة أن الإضراب جاء أيضًا للعمل على التصدي للشركات المناولة بالقطاع لخاص وإلى كل من يتدخل في تسيير أو تقديم الخدمات للشركات المتعاقدين معها.

وكان وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية ناقش خلال اجتماع في 21 مارس الماضي مع رئيس النقابة العامة للنقل الجوي ورئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية ووكيل الوزارة لشؤون الطيران والمدير العام في الشركة الليبية للخدمات الأرضية المرتبات المتأخرة والمشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات التابعة للشركة القابضة.

وتم الاتفاق على حل كافة متطلبات الشركات وصرف مرتبات شهرين قبل حلول شهر رمضان للعاملين بالشركة الليبية للخدمات الأرضية.

وتعهد الوزير بحسب بيان للنقابة باستكمال صرف كافة الأشهر المتبقية وبوجه السرعة وعلى ضرورة دعم الشركات والعمل على إيجاد حلول جذرية لكافة المشاكل التي تواجهها بالتعاون مع الشركة القابضة من خلال إجراءات تتعلق بالديون والاستحقاقات على الدولة.