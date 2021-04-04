مندوب شركة إنجليزية يبحث مشاكل المياه مع تسييري طبرق

أخبارليبيا24- خاص

بحث مندوب الشركة الإنجليزية ميتيتو أحمد إبراهيم اليوم الأحد مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مشاكل نقص المياه.

وناقش إبراهيم خلال اجتماع حضره أعضاء المجلس التسييري ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات بالبلدية مشاكل المياه والأعطال التي تعترض محطة التحلية وحاجتها لصيانة عاجلة.

واستعرض مندوب الشركة الإنجليزية مشروع محطة المرصص لتحلية المياه غرب طبرق للإسراع في تنفيذ المشروع لحاجة المدينة للمياه، إضافة إلى مناقشة أوضاع محطات الرفع والمعالجة وماتحتاجه من صيانة وقطع غيار.

يشار أن مندوب الشركة الإنجليزية ميتيتو قد ناقش مشاكل المياه مع وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية وهي التي رتبت هذه الزيارة لعدد من البلديات.