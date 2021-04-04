مكافحة الأمراض يعلن تسجيل 1206 إصابة بكورونا
أخبار ليبيا24
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد تسجيل عدد (1206) إصابة بفيروس كورونا بينها (971) حالة جديدة، (235 ) حالة مخالطة نسبة الحالات الموجبة (19%).
واكد المركز أنه تم تسجيل عدد ( 53 ) حالة الوفاة
1. عدد 28 حالة في طرابلس
2. عدد 1 حالة في القره بوللي
3. عدد 4 حالات في سبها
4. عدد 3 حالات في درنة
5. عدد 1 حالة في قصر بن غشير
6. عدد 1 حالة في الزنتان
7. عدد 2 حالة في العجيلات
8. عدد 1 حالة في سواني بن ادم
9. عدد 1 حالة في جنزور
10. عدد 1 حالة في جادو
11. عدد 1 حالة في الجميل
12. عدد 1 حالة في العزيزية
13. عدد 1 حالة في صرمان
14. عدد 2 حالة في اسبيعة
15. عدد 1 حالة في تراغن
16. عدد 1 حالة في زواره
17. عدد 1 حالة في بني وليد
18. عدد 2 حالة في الزاوية الغرب
وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض ان الإصابات “العدد التراكمي” 162294 حالة، والحالات النشطة : 10319 حالة، والمتعافين : 149238 حالة، والوفيات : 2737 حالة.