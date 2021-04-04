مصدر “لأخبار ليبيا 24” الدوري الليبي سيستأنف الجمعة القادم 

مباريات الدوري توقفت لفتح المجال للمنتخب الليبي لخوض مباراتي تونس وتنزانيا

4 أبريل، 2021 9:28 م
28
09 1
09 1

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أكد مصدر مطلع لوكالة أخبار ليبيا 24 أن مباريات الدوري الليبي الممتاز ستستأنف الجمعة المقبل .

وتوقفت مباريات الدوري الليبي عقب ختام الأسبوع السادس لفتح المجال للمنتخب الليبي لخوض مباراتي تونس وتنزانيا في تصفيات الأمم الافريقية المؤهلة للكاميرون 2022 .

وكانت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم قد كشفت  اليومين الماضيين أنها اعتمدت خمسة ملاعب لإقامة مباريات  الدوري الممتاز خلال  شهر رمضان وهي الملاعب التي  توفرت فيها  الإضاءة  . 

وهي ملاعب شهداء بنينا، والمرج، وملعب مصراتة، وملعب نادي الأهلي طرابلس، وملعب زوارة .

4 أبريل، 2021 9:28 م
28
زر الذهاب إلى الأعلى