قزيط : الرحلات الجوية من مطار مصراتة ستعود للعمل غدًا قزيط : توقف الرحالات كان بسبب إضراب موظفين الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال مدير مطار مصراتة الدولي عادل قزيط إن الرحلات الجوية لشركات الخطوط الليبية والإفريقية ستعود للعمل يوم غدًا الإثنين.

قزيط أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – اليوم الأحد، إن نتائج الاجتماع بين النقابة العامة للنقل الجوي ووزير المواصلات محمد الشهوبي طيبة، مؤكداً أن الشهوبي وعد بأن مرتبات شهرين الخاصة بموظفين الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية ستحال قريباً إلى حين اعتماد الميزانية، بينما باقي المرتبات ستكون ضمن ترتيبات الميزانية.

وأضاف أن الإضراب نتج عنه توقف رحلات الشركات الوطنية “الخطوط الليبية والإفريقية”، لافتاً أن شركة الأجنحة واصلت رحلاتها لتعاقدها مع شركة خاصة للمناولة.