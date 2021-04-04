تعرف على تشكيلة النادي الأهلي بنغازي أمام “أورلاندو بيراتس”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن الحساب الرسمي النادي الأهلي بنغازي أن الطاقم الفني للفريق سيعتمد خلال مباراة الفريق أمام “أورلاندو بيراتس” اليوم الأحد على تشكيله ستضم مراد الوحيشي في حراسه المرمي، وحامد الثلبة، وعلى يوسف، وطاهر بن عامر في خط الدفاع، وسعيد النايلي، والشامخ العبيدي، وسفيان بن عمران، ومحمد التاورغي “العكشي” في وسط الملعب، بينما سيعتمد على خط هجوم يتكون من إبراهيم بودبوس، وعلى مرعي، و جبريل مرسال .