بوالخطابية يتفقد عددا من مشاريع بلدية طبرق بوالخطابية يشدد على ضرورة استكمال مشاريع بلدية طبرق في موعدها

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بزيارة تفقدية لعدد من المشاريع التي تشرف عليها البلدية.

وتفقد بوالخطابية مشروع الكورنيش وطريق حي باب درنة ومشروع صيانة الكوبري وطريق الشراع.

كما تفقد عدد من المشاريع التي تنفذها البلدية في مجال الصرف الصحي والتي تعد من اختصاص شركة المياه والصرف الصحي.

وشدد بوالخطابية على المهندسين المشرفين على المشاريع للإسراع في تنفيذها حسب العقود المبرمة.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد تنفيذ العديد من المشاريع في الطرق والمياه والصرف الصحي وإنشاء الحدائق العامة وملاهي الأطفال.