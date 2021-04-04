بعد انتخابات سوق الجمعة .. كوبيش يشجع الجميع للمشاركة في انتخابات المجالس المقبلة كوبيش : عملية الانتخابات الناجحة مؤشر واضح على الاهتمام باختيار القادة الأفضل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أثنى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، على نجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة، مؤكدًا أن عملية الانتخابات الديمقراطية الناجحة مؤشر واضح على اهتمام ليبيا باختيار القادة الذين سيتولون شؤونهم، مُضيفًا أن انتخابات 24 ديسمبر القادم فرصة لكل الليبيين لتقرير مصيرهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم .

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، أنها ترحب بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة وتهنئ مواطني سوق الجمعة بها، مثنية على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة خاصة المتعلقة بفيروس كورونا.

وحسب البيان، قال كوبيش “يشرفنا في الأمم المتحدة مرافقة الشعب الليبي في العملية الديمقراطية، وأشجع بقوة الشباب والنساء والرجال على المشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المقبلة”.

وفتحت مراكز الاقتراع ببلدية سوق الجمعة، عند الساعة التاسعة من صباح أمس السبت، أبوابها للناخبين لانتخاب مجلس بلدي جديد لبلدية سوق الجمعة بطرابلس.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن 48.876 ألف ناخب وناخبة مسجلين في سجل الناخبين مدعوون للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية واختيار مجلسهم البلدي في 52 مركز اقتراع منتشرة في جميع أنحاء البلدية.