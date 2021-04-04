الناطق باسم طبي مصراتة : السلالة الجديدة أكثر انتشارًا ونعاني نقصًا في المستلزمات الناطق باسم طبي مصراتة : أطباء أقسام العزل لم يحصلوا على المكافآت التي تم الوعد بها

أخبار ليبيا 24 – صحة

وجه الناطق باسم مركز مصراتة الطبي الدكتور أكرم قليوان، استغاثة إلى المسؤولين بالجهات المختصة بسبب نقص المستلزمات الطبية خاصة مشغلات ومسحات فيروس كورونا، مؤكدًا أن المركز يعاني من عدم وجود إمدادات طبية.

قليوان أوضح – في تصريحات صحفية – أن جميع أقسام المركز خاصة قسم العزل ووحدة التشخيص، وكذلك الحال في كافة أنحاء ليبيا، تعاني بسبب زيادة الحالات التي نتجت عن السلالة الجديدة الأكثر انتشارًا، إضافة إلى عدم حرص المواطنين ومشاركتهم في المناسبات الاجتماعية .

وكشف أن زيادة الحالات تسببت في زيادة الاستهلاك، والاعتماد أكثر على مخزون مركز مصراتة، لافتا إلى أن النقص لا يشمل المشغلات ومسحات كورونا فقط ولكن أيضا الأدوية ومستلزمات التحاليل المختلفة ومستلزمات المعامل وغيرها، مؤكدًا أن الدولة أصبحت عاجزة عن تدبير هذه المتطلبات وهذا العجز ينعكس على المصابين.

وقال إن المركز لا ينتظر اعتمادات جديدة وإنما ينتظر إمدادات للطوارئ، لافتًا إلى أن الميزانيات التي رُصدت في السابق لم تجد إدارة جيدة، وعلى الجهات ذات العلاقة أن تتحرك بصفة عاجلة حتى لا يقف المركز عاجزًا أمام المرضى.

وأكد أن الكوادر الموجودة تعمل في ظل السعة السريرية الموجودة والإمكانيات المتاحة، موضحًا أن الأولوية دائما للأطقم الطبية والمرضى بقسم العزل مع الحرص على اتباع إجراءات تضمن عدم انتشار الوباء بين حالات الاشتباه وباقي أقسام المركز، مشددًا على أن عدم وجود مشغلات كافية نتائجها كارثية على حالات الاشتباه.

ونوه بأن أطباء أقسام العزل لم يحصلوا على المكافآت التي تم الوعد بها وأنها كانت مجرد وعود ولم يكن هناك أي إنصاف لتضحياتها الكبيرة ومجهوداتها.

وشدد على أن الأطقم الطبية ستستمر في عملها دون توقف مهما كانت الظروف لحاجة المصابين إلى الرعاية سواء داخل أقسام المركز أو قسم العزل.

وكان عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، إبراهيم الدغيس، أكد أن نقص اللقاح أمر مزعج لكل الليبيين، مُحذرًا من أن ذلك قد يكون له تأثير سلبي حيث سينتشر الفيروس بين الناس، وتظهر طفرات جديدة مثلما حدث في بريطانيا وأن كل شيء وارد في ليبيا.