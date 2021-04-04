الرئاسي يعرب عن تضامنه ووقوفه إلى جانب الأردن

4 أبريل، 2021 2:32 م
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 أخبار ليبيا 24

أعرب المجلس الرئاسي عن تضامنه ودعمه التام ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية بقيادة الملك عبدالله الثاني، يأتي ذلك عقب الإجراءات والقرارات التي يتخذها العاهل الأردني للحفاظ على أمن بلاده.

وأكد المجلس الرئاسي  في بيان له، اليوم الأحد، على الروابط القوية والراسخة بين ليبيا والأردن، ودعمه التام لكل ما يضمن سيادة المملكة ويحفظ أمنها واستقرارها.

يشار إلى أن الجيش الأردني أتخذ عديد الإجراءات واعتقل شخصيات بارزة على خلفية تحركات تستهدف أمن البلاد، الأمر الذي قبل ببيانات تأييد عربية ودولية.

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4 أبريل، 2021 2:32 م
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