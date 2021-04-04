الدبيبة يتعهد بتلبية مطالب أهالي ترهونة

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تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتلبية مطالب أهالي مدينة ترهونة المتمثلة في تسريع وتيرة التعرف على المفقودين، والعمل على اكتشاف باقي الأماكن المتوقع أن تكون بها مقابر جماعية.

وأكد الدبيبة – خلال استماعه لمطالب أهالي المدينة التي قام بزيارتها أمس السبت للوقوف على أحوالها – على توفير المواد التشغيلية ومستلزمات اختبارات البصمة الوراثية، بإلإضافة إلى إنشاء محكمة مختصة بالنظر في هذه الجرائم.