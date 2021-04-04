الحويج يبحث الاستثمار وتطوير البنية التحتية مع الشركات الصينية

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بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع عدد من الشركات الصينية الحكومية والخاصة سُبل التعاون في مجالات الاستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة.

واستعرض وفد الشركات الصينية خلال الاجتماع أمس السبت نشاط الشركات في مجالات الإنشاءات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية و تطوير البنية التحتية.

وتطرق الوفد الصيني إلى عدد من المشاريع التي أشرفت على تنفيذها الشركات الصينية في الدول العربية والأفريقية ومنها قيد التنفيذ.

وأكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الصينية والأجنبية بشكل عام لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية بكافة المناطق بالدولة في مجالات الطاقة والمواصلات والإسكان والمرافق العامة.

وأضاف الوزير أن الدولة الليبية لديها القوانين والتشريعات التي توفر الأمان والحماية للمستثمرين وستعمل على توفير كافة التسهيلات للشركات الأجنبية حتى تتمكن من تنفيذ المشاريع المستهدفة بكافة المناطق بالدولة.